Лукашенко провів перемовини з Пригожиним. «Вагнерівці» погодились повернутись у польові табори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за погодженням путіна провів перемовини з очільників «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.
Переговори тривали протягом дня. Вони домовилися «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії».
Євгеній Пригожин пристав на пропозицію Лукашенка зупинити рух «вагнерівців» на території росії та про подальші кроки щодо деескалації.
«Наразі на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розвʼязки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців «ПВК Вагнера», — додав Лукашенко.
Очільник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.
«За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність, що може бути пролита російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в польові табори, згідно з планом», — заявив Пригожин.
- Увечері 23 червня засновник російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.
- Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості» та вже взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема, аеродром. «ПВК Вагнера» рухались бік Москви.
- Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Пригожиним і російським військовим керівництвом є «реальним», а не постановочним. Президент Володимир Зеленський заявив, що «росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш».