Лукашенко провів перемовини з Пригожиним. «Вагнерівці» погодились повернутись у польові табори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за погодженням путіна провів перемовини з очільників «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним.

Переговори тривали протягом дня. Вони домовилися «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії».

Євгеній Пригожин пристав на пропозицію Лукашенка зупинити рух «вагнерівців» на території росії та про подальші кроки щодо деескалації.

«Наразі на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розвʼязки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців «ПВК Вагнера», — додав Лукашенко.

Очільник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори.

«За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність, що може бути пролита російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в польові табори, згідно з планом», — заявив Пригожин.