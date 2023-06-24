Пригожин відповів путіну, що не збирається здаватися і піде на Москву

Керівник терористичної «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин у відповідь на звернення путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.

«Ми воювали і воюємо. Уся «ПВК Вагнера». І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь іти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані і бюрократії», — сказав Пригожин.

Увечері 23 червня засновник визнаної у світі злочинною організацією російської «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони завдали удару по тиловому табору найманців. За словами Пригожина, «загинула величезна кількість бійців». В останньому аудіозверненні він уточнив, що йдеться про ракетний удар, після якого відпрацювали вертольоти і потім артилерія. Пригожин зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин зазначив, що в рф не військовий переворот, а «марш справедливості». Міноборони рф назвало заяву Пригожина про удари по ПВК інформаційною провокацією.

Уранці 24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, де взяли під контроль військові обʼєкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в рф «злочинною авантюрою», «військовим переворотом» та «ударом у спину державі та народу».

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Пригожиним і російським військовим керівництвом є «реальним», а не постановочним.