ФСБ відкрила справу щодо Євгенія Пригожина через «заколот», йому загрожує до 20 років вʼязниці

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження щодо глави «Приватної військової компанії Вагнера» Євгенія Пригожина за статтею 279 кримінального кодексу — «за фактом організації збройного заколоту».

Про це Генеральна прокуратура росії повідомила увечері 23 червня.

За це Пригожину загрожує покарання у вигляді вʼязниці від 12 до 20 років.