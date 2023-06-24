ФСБ відкрила справу щодо Євгенія Пригожина через «заколот», йому загрожує до 20 років вʼязниці

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження щодо глави «Приватної військової компанії Вагнера» Євгенія Пригожина за статтею 279 кримінального кодексу — «за фактом організації збройного заколоту».
Про це Генеральна прокуратура росії повідомила увечері 23 червня.
За це Пригожину загрожує покарання у вигляді вʼязниці від 12 до 20 років.
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах «ПВК Вагнера», «загинуло безліч бійців» (перед цим Пригожин звинуватив Міноборони рф у всіх поразках на фронті). Він додав, що покарають тих, хто «нищив сьогодні наших хлопців», а також попросив не чинити опору. Міноборони росії назвало повідомлення про ракетний удар по таборах «ПВК Вагнера» «інформаційною провокацією».
- Потім Пригожин заявив про намір провести в росії «марш справедливості», закликав охочих приєднатись. Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що його поінформували про цю ситуацію.
- Російські медіа повідомляють, що у Москві та Ростові-на-Дону ввели план «Фортеця», строковиків у військових частинах озброїли.