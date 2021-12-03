32 роки тому лідери США та СРСР Буш і Горбачов закінчили холодну війну. Згодом Сполучені Штати навіть спробували врятувати Радянський Союз від розвалу, але вже було пізно — історія в архівних фото

Через рік після закінчення Другої світової війни розпочалося глобальне політичне, військове, економічне та ідеологічне протистояння між двома блоками держав. На чолі одного стояв СРСР, а іншого — США. До історії цей період увійшов під назвою «холодна війна».
За час протистояння відносини між противниками то холоднішали, то теплішали. Сторони розпочали гонку озброєнь, змагалися за політичний вплив у різних регіонах по всьому світу. Кілька разів Радянський Союз і США опинялися на межі справжньої війни. Одне з таких загострень розпочалося з кінця 1970-х після вторгнення радянських військ до Афганістану. У відповідь США назвали СРСР «імперією зла» і запустили військовий проєкт «Зоряні війни».
У 1985 році з приходом до влади нового генсека Михайла Горбачова напруження у протистоянні США та СРСР почало різко спадати. Горбачов неодноразово бував у країнах Заходу ще з початку 1970-х. Він поступово набув репутації прогресивного політика, який відрізнявся від своїх підстаркуватих колег з Політбюро ЦК КПРС.
Горбачов почав знижувати військові витрати СРСР, у 1987 році підписав з Рейганом Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. За його умовами СРСР знищив 1 846 ракетних комплексів, США — 846. У 1988 році Радянський Союз почав виводити війська з Афганістану. Після цього Рейган заявив, що більше не вважає СРСР «імперією зла».
У січні 1989 року Джордж Буш — старший змінив Рональда Рейгана на посаді президента США. Буш дотримувався обережної зовнішньої політики і не поспішав висловлювати підтримку Горбачову. Але радянський генсек зі своєю миролюбною політикою «нового мислення» вже був неймовірно популярний у Європі. Глави Британії та Франції — Маргарет Тетчер і Франсуа Міттеран — настійно радили Бушу зустрітися з ним якнайшвидше.
Поки Буш розмірковував, у країнах Центральної та Східної Європи один за одним почали падати комуністичні режими. В історію цей процес увійшов під назвою «Осінь народів»: поразка комуністів на виборах у Польщі, новий уряд в Угорщині, «Оксамитова революція» в Чехословаччині, відставка багаторічного лідера болгарських комуністів Тодора Живкова, повстання проти румунського комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску.
Падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року було вирішальним фактором, після якого стало зрозуміло, що двом наддержавам настав час обговорити зміни у світі, насамперед у Європі.
У Білому домі запропонували нестандартний формат — провести зустріч на борту бойового корабля, як це робив американський президент Франклін Рузвельт за часів Другої світової. Довго обирали місце, яке влаштувало б і США, і СРСР, і на початку грудня 1989-го зійшлися на Мальті. Спочатку план був такий: дві зустрічі на борту бойових крейсерів у відкритому морі, у перший день на радянській «Славі», наступного дня — на американському Belknap.
«Я пригадую, як повернулася до офісу після того, як нам сказали, що ми збираємося на Мальту, і одна з секретарок посла на Мальті сказала: «Ви збираєтеся на Мальту в грудні? А ви знаєте, наскільки жахливими там можуть бути шторми?» І я думаю, що це було вперше, коли хтось подумав про проблему з погодою», — згадувала одна з організаторів та учасниць зустрічі Кондоліза Райс.
І справді, у день початку переговорів, 2 грудня, погода зіпсувалася, почався шторм. Хвилі були такими сильними, що проводити зустріч у відкритому морі було неможливо. Тому всі перебралися на пришвартований у порту радянський пасажирський лайнер «Максим Горький», на якому оселилася вся делегація СРСР, включно із Горбачовим. Американські дипломати та журналісти розмістилися у місцевих готелях. А президент Буш принципово облаштувався на борту крейсера Belknap.
«Атмосфера, хоч і доброзичлива, але не розслаблена. Коли ми зустрілися за довгим столом, у салоні витала напруженість. Як господар Горбачов відкрив церемонію офіційним вітанням і запросив президента Буша виступити першим. Президент напружився, коли почав говорити, явно нервував з огляду на важливість того, що відбувається. Але поступово він розслабився», — згадував радник з питань національної безпеки президента США Брент Скоукрофт.
Буш і Горбачов спілкувалися два дні, і багато часу провели у розмовах віч-на-віч. За спогадами Павла Палажченка, який був перекладачем цих розмов, лідери не в усьому доходили згоди. Але загалом переговори проходили у форматі «за все добре проти всього поганого».
За підсумками Мальтійського саміту сторони не підписали жодних офіційних документів, домовленості були лише на словах. Горбачов пообіцяв не втручатися у справи східноєвропейських країн та дав принципову згоду на обʼєднання Німеччини. У відповідь американський лідер підтримав перебудову, що відбувалась в СРСР. А на підсумковій спільній пресконференції 3 грудня вони заявили, що «відносини між Сходом та Заходом вступають у нову епоху надійної співпраці».
«Саміт на Мальті поклав край холодній війні» — приблизно такі заголовки були на перших шпальтах ЗМІ того дня. У пресі навіть порівнювали Мальтійську зустріч із переговорами у Ялті 1945 року, які визначили повоєнний порядок у Європі.
Через два роки обидва лідери підписали Договір про стратегічні наступальні озброєння — країни значно скоротили свої ядерні потенціали. Буш вже остаточно переконався, що Горбачов серйозно ставиться до реформ та припинення військової конфронтації із США.
А в цей час СРСР занурювався у глибоку кризу і опинився на межі розвалу. Політика перебудови Горбачова не врятувала економіку. У 1990 році першими зі складу СРСР почали виходити балтійські республіки.
У 1989 році розпочалися масштабні страйки шахтарів Донбасу, вже наступного року економічні та соціальні вимоги гірників поступово переросли у політичні. Шістнадцятого липня 1990 року Верховна Рада УРСР абсолютною більшістю голосів ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У жовтні 1990 року студенти розпочали у Києві Революцію на граніті. Друга за розмірами та значущістю республіка Союзу — Україна — неухильно рухалася до незалежності.
Але навіть за таких умов американський президент намагався врятувати СРСР. На початку серпня 1991 року Джордж Буш приїхав до Києва і закликав керівництво України «утриматись від суїцидального націоналізму». Опоненти Буша в США назвали його виступ «промовою курчати по-київськи». Позицію Білого дому частково можна зрозуміти — вони тільки-но налагодили відносини з Кремлем, а тепер мали спілкуватися з керівництвом нових незалежних країн, у яких залишилися радянські ядерні ракети. Наприклад, Україна після розпаду СРСР успадкувала третій за величиною арсенал ядерної зброї у світі після Росії та США.
Але вже було пізно, «Парад суверенітетів» у радянських республіках було не зупинити. У другій половині серпня 1991 року Горбачова спробували усунути від влади змовники з ГКЧП. Після провалу путчу Україна оголосила про незалежність, а до кінця року перестав існувати сам СРСР.
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