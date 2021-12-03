32 года назад лидеры США и СССР Буш и Горбачев закончили холодную войну. Потом Соединенные Штаты даже попытались спасти Советский Союз от развала, но было уже поздно — история в архивных фото

Через год после окончания Второй мировой войны началось глобальное политическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние между двумя блоками государств. Во главе одного стоял СССР, а другого — США. В историю этот период вошел под названием «холодная война».
За время противостояния отношения между противниками то холодали, то теплели. Стороны развернули гонку вооружений, соперничали за политическое влияние в разных регионах по всему миру. Несколько раз Советский Союз и США оказывались на грани самой настоящей войны. Одно из таких обострений началось с конца 1970-х после вторжения советских войск в Афганистан. В ответ США назвали СССР «империей зла» и запустили военный проект «Звездные войны».
В 1985 году с приходом к власти нового генсека Михаила Горбачева накал противостояния США и СССР начал резко снижаться. Горбачев неоднократно бывал в странах Запада еще с начала 1970-х. Он постепенно приобрел репутацию прогрессивного политика, который отличался от своих престарелых коллег по Политбюро ЦК КПСС.
Горбачев стал снижать военные расходы СССР, в 1987 году подписал с Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его условиям СССР уничтожил 1 846 ракетных комплексов, США — 846. В 1988 году Советский Союз начал выводить войска из Афганистана. После этого Рейган заявил, что больше не считает СССР «империей зла».
В январе 1989 года Джордж Буш – старший сменил Рональда Рейгана на посту президента США. Буш придерживался осторожной внешней политики и не спешил высказывать поддержку Горбачеву. Но советский генсек со своей миролюбивой политикой «нового мышления» уже был невероятно популярен в Европе. Главы Британии и Франции — Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран — настоятельно советовали Бушу встретиться с ним поскорее.
Пока Буш раздумывал, в странах Центральной и Восточной Европы один за другим начали падать коммунистические режимы. В историю этот процесс вошел под названием «Осень народов»: поражение коммунистов на выборах в Польше, новое правительство в Венгрии, «Бархатная революция» в Чехословакии, отставка многолетнего лидера болгарских коммунистов Тодора Живкова, восстание против румынского коммунистического диктатора Николае Чаушеску.
Падение Берлинской стены в ноябре 1989 года было решающим фактором, после которого стало ясно, что двум сверхдержавам пора обсудить изменения в мире, прежде всего в Европе.
В Белом доме предложили нестандартный формат — провести встречу на борту боевого корабля, как это делал американский президент Франклин Рузвельт во времена Второй мировой. Долго выбирали место, которое устроило бы и США, и СССР, и к началу декабря 1989 года сошлись на Мальте. Поначалу план был такой: две встречи на борту боевых крейсеров в открытом море, в первый день на советской «Славе», во второй — на американском Belknap.
«Я помню, как вернулась в офис после того, как нам сказали, что мы собираемся на Мальту, и одна из секретарей посла на Мальте сказала: «Вы собираетесь на Мальту в декабре? А вы знаете, насколько ужасными там могут быть штормы?» И я думаю, что это было впервые, когда кто-то подумал о проблеме погоды», — вспоминала одна из организаторов и участниц встречи Кондолиза Райс.
И действительно, в день начала переговоров, 2 декабря, погода испортилась, начался шторм. Качка была настолько сильной, что проводить встречу в открытом море было невозможно. Поэтому все перебрались на пришвартованный в порту советский пассажирский лайнер «Максим Горький», на котором поселилась вся делегация СССР, включая Горбачева. Американские дипломаты и журналисты разместились в местных отелях. А президент Буш принципиально устроился на борту крейсера Belknap.
«Атмосфера, хотя и дружелюбная, не была расслабляющей. Когда мы встретились за длинным столом, в салоне витала напряженность. В качестве хозяина Горбачев открыл церемонию официальным приветствием и пригласил президента Буша выступить первым. Президент напрягся, когда начал говорить, явно нервничая по поводу важности происходящего. Но постепенно он расслабился», — вспоминал советник по вопросам национальной безопасности президента США Брент Скоукрофт.
Буш и Горбачев общались два дня, и много времени провели, беседуя один на один. По воспоминаниям Павла Палажченко, который был переводчиком на этих беседах, лидеры не всегда были согласны друг с другом. Но в целом переговоры проходили в формате «за все хорошее против всего плохого».
По итогам Мальтийского саммита стороны не подписали никаких официальных документов, договоренности были только на словах. Горбачев пообещал не вмешиваться в дела восточноевропейских стран и дал принципиальное согласие на объединение Германии. В ответ американский лидер поддержал проходившую в СССР перестройку. А на итоговой совместной пресс-конференции 3 декабря они заявили, что «отношения между Востоком и Западом вступают в новую эпоху надежного сотрудничества».
«Саммит на Мальте положил конец холодной войне» — примерно такие заголовки были на первых полосах СМИ в тот день. В прессе даже сравнивали Мальтийскую встречу с переговорами в Ялте в 1945 году, которые определили послевоенный порядок в Европе.
Спустя два года оба лидера подписали Договор о стратегических наступательных вооружениях — страны значительно сократили свои ядерные потенциалы. Буш уже окончательно убедился, что Горбачев серьезно относится к реформам и прекращению военной конфронтации с США.
А в это время СССР погружался в глубокий кризис и оказался на грани развала. Политика перестройки Горбачева не спасла экономику. В 1990 году первыми из состава СССР начали выходить балтийские республики.
В 1989 году начались масштабные забастовки шахтеров Донбасса, уже в следующем году экономические и социальные требования горняков постепенно переросли в политические. Шестнадцатого июля 1990 года Верховная Рада УССР абсолютным большинством голосов приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В октябре 1990 года студенты начали в Киеве Революцию на граните. Вторая по размерам и значимости республика Союза — Украина — изо всех сил двигалась к независимости.
Но даже в таких условиях американский президент все равно попытался спасти СССР. В начале августа 1991 года Джордж Буш приехал в Киев и призвал руководство Украины «удержаться от суицидального национализма». Оппоненты Буша в США назвали его выступление «речью цыпленка по-киевски». Позицию Белого дома отчасти можно понять — они только-только наладили отношения с Кремлем, а теперь им предстояло общаться с руководством новых независимых стран, у которых остались советские ядерные ракеты. К примеру, Украина после распада СССР унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире после России и США.
Но было уже поздно, «Парад суверенитетов» в советских республиках было не остановить. Во второй половине августа 1991 года Горбачева попытались отстранить от власти заговорщики из ГКЧП. После провала путча Украина объявила о независимости, а к концу года перестал существовать и сам СССР.
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