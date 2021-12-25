За день до розвалу СРСР: Горбачов пішов у відставку, США визнали Україну, Кім Чен Ір став наступником, “Bohemian Rhapsody” знову в чартах. Що відбувалося у світі 25 грудня 1991 року

Горбачов пішов у відставку, зʼявилася Російська Федерація

Двадцять пʼятого грудня 1991 року перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов пішов у відставку і передав президенту РРФСР Борису Єльцину «ядерну валізку» та повноваження головнокомандувача. Того ж дня Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка (РРФСР) стала Російською Федерацією. За день до цього саморозпустилася Верховна Рада СРСР і припинилося членство Союзу в ООН. СНД на той час існував уже кілька днів — 21 грудня президенти радянських республік підписали Алма-Атинську угоду.

«Суспільство отримало свободу, розкріпачилося політично та духовно. І це найголовніше завоювання, яке ми до кінця ще не усвідомили, і тому ще не навчилися користуватися свободою [...]. Життєво важливим мені видається зберегти демократичні завоювання останніх років. Вони вистраждані всією нашою історією, нашим трагічним досвідом. Від них не можна відмовлятися за жодних обставин і з жодного приводу. А якщо ні, то всі надії на краще будуть поховані», — заявив Горбачов у своїй прощальній промові.

На знімку, зробленому 26 грудня 1991 року, колишній президент Михайло Горбачов, тримає гранчак на прощальній вечірці у московському готелі «Жовтневий». Getty Images / «Бабель»

США визнали незалежність України

Першого грудня 1991 року в Україні відбувся референдум про незалежність і водночас — вибори першого президента. На референдумі було одне запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» На нього ствердно відповіли 90,32% українців. Усього проголосувати прийшли 84,14% громадян. На виборах переміг голова Верховної Ради Леонід Кравчук, набравши 61,59%. Найближчий опонент, Вʼячеслав Чорновіл, мав 23,27%.

Вже наступного дня країни світу почали визнавати незалежність України. Першими були Польща та Канада. Двадцять пʼятого грудня Україну визнали США, Мексика, Ізраїль, Вірменія, Іран, Таджикистан та Туніс.

Демонстрація перед будівлею Центрального комітету Комуністичної партії 25 серпня 1991 року у Києві. Getty Images / «Бабель»

Почалася війна в Карабаху

З 19 до 27 грудня 1991 року з Нагірного Карабаху вийшли радянські внутрішні війська. На той час конфлікт між Вірменією та Азербайджаном уже розпочався. На початку літа Азербайджан провів операцію «Кільце», під час якої зайняв більшу частину Карабаху та депортував мешканців 24 вірменських сіл. Восени вірмени почали відвойовувати території. Десятого грудня в Карабаху відбувся референдум про незалежність, яку підтримали 99,98% тих, хто проголосував. Але азербайджанське населення регіону референдум проігнорувало.

Війна продовжилася 1 січня 1992 року, коли азербайджанський батальйон захопив вірменське село Храморт на сході Нагірного Карабаху. Вірменія та Азербайджан мають різні версії причин і наслідків цієї війни та решти конфліктів у Нагірному Карабаху за останні сто років.

Вірменська сім'я, що рятується від етнічної напруги у переважно вірменському анклаві Нагірний Карабах в Азербайджані, прибуває до аеропорту Єревана 13 травня 1991 року після евакуації гелікоптером радянської армії. Getty Images / «Бабель»

Президент Грузії забарикадувався у бункері Будинку уряду

До грудня 1991 року Грузія вже мала свій демократичний парламент, незалежність і президента — Звіада Гамсахурдію, обраного 26 травня 1991 року. Абхазія та Південна Осетія відмовилися входити до складу Грузії, але інші регіони визнавали чинну владу. Гамсахурдія створив Національну гвардію на чолі зі своїми соратником Тенгізом Кітовані. Восени 1991 року популярність Гамсахурдії впала, його звинувачували в нерішучості, через яку Південна Осетія проголосила незалежність, авторитарних тенденціях та небажанні чути опозицію. Розпочалися акції протесту, які підтримували й колишні прихильники президента.

Двадцять другого грудня Національна гвардія зчинила заколот, який підтримали бойовики націоналістичної організації «Мхедріоні». На вулицях Тбілісі почалися збройні сутички між путчистами та прихильниками Гамсахурдії. Сам президент забарикадувався у бункері Будинку уряду, де й пробув до 6 січня 1992 року, коли був змушений полетіти з Грузії — спочатку в Єреван, а потім у Грозний. Притулок йому надав новий президент Ічкерії Джохар Дудаєв.