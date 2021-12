За день до розвалу СРСР: Горбачов пішов у відставку, США визнали Україну, Кім Чен Ір став наступником, “Bohemian Rhapsody” знову в чартах. Що відбувалося у світі 25 грудня 1991 року

Розпад Югославії — 4 з 6 республік вимагали визнати їх незалежними

Двадцять пʼятого грудня 1991 року Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина та Македонія звернулися до Європейської спільноти з проханням визнати їхню незалежність. Югославія на той час іще існувала офіційно. Після смерті її лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році, країною керувала Президія глав республік, де вони головували по черзі.

Поступово республіки віддалялися одна від одної. У центрі конфлікту опинилася Хорватія. Серби, які там жили, вимагали автономії. Від березня 1991 року почалися сутички сербських озброєних протестувальників із хорватською поліцією. А 25 червня Словенія першою оголосила про свою незалежність. Почалася спочатку Десятиденна війна, у ході якої югославські війська, що підпорядковувалися Белграду, спробували не дати Словенії відокремитися. Паралельно — війна у Хорватії, під час якої місцевих сербів підтримала югославська армія та добровольці із Сербії.

Незалежність Хорватії першою визнала Ісландія 19 грудня. Війна тривала до 1995 року.

Югославські солдати прибирають завали з вулиць після бою з сербським ополченням в Ердуті під час громадянської війни в Югославії. Getty Images / «Бабель»

Кім Чен Ір став головнокомандувачем

Двадцять четвертого грудня 1991 року президент КНДР Кім Ір Сен почав готувати наступника — свого сина Кім Чен Іра. З 25 грудня він став головнокомандувачем Корейської народної армії. У квітні 1992 року Кім Чен Ір став генералісимусом і буквально через тиждень — маршалом. У 1993 році батько підвищив його до Голови Державного комітету оборони КНДР.

Кім Ір Сен помер 8 липня 1994 року, і влада остаточно перейшла до сина. Щоправда, першого президента заведено називати «великим вождем», а от Кім Чен Ір уже був «великим керівником».

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ір махає рукою на військовому параді з нагоди 50-ї річниці заснування Трудової партії Кореї (ТПК), 10 жовтня 1995 року. Getty Images / «Бабель»

“Bohemian Rhapsody” знову очолила хіт-паради

У топі музичних чартів Британії та США 25 грудня 1991 року була пісня гурту Queen “Bohemian Rhapsody”, яка вперше вийшла аж у 1975 році. Тоді сингл посів перше місце у хіт-параді Великої Британії та друге — у США.

Двадцять четвертого листопада 1991 року помер Фредді Меркʼюрі, і на його честь гурт 9 грудня випустив сингл “These Are the Days of Our Lives” / “Bohemian Rhapsody”. Попри те, що перша пісня вийшла ще у вересні, а “Bohemian Rhapsody”, власне, уже багато років знав увесь світ, сингл знову піднявся у чартах Великої Британії до першого місця і до другого в США. І протримався на першому місці понад пʼять тижнів — до середини січня 1992 року.

