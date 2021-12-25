За день до развала СССР: Горбачев ушел в отставку, США признали Украину, Ким Чен Ир стал преемником, “Bohemian Rhapsody” снова в чартах. Что происходило в мире 25 декабря 1991 года

Горбачев ушел в отставку, появилась Российская Федерация

Двадцать пятого декабря 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку и передал президенту РСФСР Борису Ельцину «ядерный чемоданчик» и полномочия главнокомандующего. В тот же день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) стала Российской Федерацией. За день до этого самораспустился Верховный Совет и прекратилось членство СССР в ООН. СНГ к тому времени существовал уже несколько дней — 21 декабря президенты советских республик подписали Алма-Атинское соглашение.

«Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, и потому еще не научились пользоваться свободой [...]. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены», — заявил Горбачев в своей прощальной речи.

На снимке, сделанном 26 декабря 1991 года, бывший президент Михаил Горбачев, держит стакан на прощальной вечеринке в московской гостинице «Октябрьская». Getty Images / «Бабель»

США признали независимость Украины

Первого декабря 1991 года в Украине прошел референдум о независимости и одновременно — выборы первого президента. На референдуме был один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» На него положительно ответили 90,32% украинцев. Всего проголосовать пришли 84,14% граждан. На выборах победил председатель Верховной Рады Леонид Кравчук, набрав 61,59%. У ближайшего оппонента, Вячеслава Черновола, было 23,27%.

Уже на следующий день страны мира начали признавать независимость Украины. Первыми были Польша и Канада. Двадцать пятого декабря Украину признали США, Мексика, Израиль, Армения, Иран, Таджикистан и Тунис.

Демонстрация перед зданием Центрального комитета Коммунистической партии 25 августа 1991 года в Киеве. Getty Images / «Бабель»

Началась война в Карабахе

С 19 по 27 декабря 1991 года из Нагорного Карабаха вышли советские внутренние войска. К тому времени конфликт между Арменией и Азербайджаном уже начался. В начале лета Азербайджан провел операцию «Кольцо», в ходе которой занял большую часть Карабаха и депортировал жителей 24 армянских сел. Осенью армяне начали отвоевывать территории. Десятого декабря в Карабахе прошел референдум о независимости, которую поддержали 99,98% проголосовавших. Но азербайджанское население региона референдум проигнорировало.

Война продолжилась 1 января 1992 года, когда азербайджанский батальон захватил армянское село Храморт на востоке Нагорного Карабаха. У Армении и Азербайджана есть разные версии причин и следствий этой войны и всех остальных конфликтов в Нагорном Карабахе за последние сто лет.

Армянская семья, спасающаяся от этнической напряженности в преимущественно армянском анклаве Нагорный Карабах в Азербайджане, прибывает в аэропорт Еревана 13 мая 1991 года после эвакуации вертолетом советской армии. Getty Images / «Бабель»

Президент Грузии забаррикадировался в бункере Дома правительства

К декабрю 1991 года у Грузии уже был свой демократический парламент, независимость и президент — Звиад Гамсахурдия, избранный 26 мая 1991 года. Абхазия и Южная Осетия отказались входить в состав Грузии, но остальные регионы признавали действующую власть. Гамсахурдия создал Национальную гвардию во главе со своим соратником Тенгизом Китовани. Осенью 1991 года популярность Гамсахурдии упала, его обвиняли в нерешительности, из-за которой Южная Осетия провозгласила независимость, авторитарных тенденциях и нежелании слышать оппозицию. Начались акции протеста, которые поддерживали и бывшие сторонники президента.

Двадцать второго декабря Национальная гвардия подняла мятеж, который поддержали боевики националистической организации «Мхедриони». На улицах Тбилиси начались вооруженные столкновения между путчистами и сторонниками Гамсахурдии. Сам президент забаррикадировался в бункере Дома правительства, где и пробыл до 6 января 1992 года, когда был вынужден улететь из Грузии — сначала в Ереван, а потом в Грозный. Убежище ему предоставил новый президент Ичкерии Джохар Дудаев.