За день до развала СССР: Горбачев ушел в отставку, США признали Украину, Ким Чен Ир стал преемником, “Bohemian Rhapsody” снова в чартах. Что происходило в мире 25 декабря 1991 года

Распад Югославии — 4 из 6 республик потребовали признать их независимыми

Двадцать пятого декабря 1991 года Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония обратились к Европейскому сообществу с просьбой признать их независимость. Югославия к тому времени еще существовала официально. После смерти ее лидера Йосипа Броза Тито в 1980 году, страной руководил Президиум глав республик, где они председательствовали по очереди.

Постепенно республики отдалялись друг от друга. В центре конфликта оказалась Хорватия. Сербы, жившие там, требовали автономии. С марта 1991 года начались столкновения сербских вооруженных протестующих с хорватской полицией. А 25 июня Словения первой объявила о своей независимости. Началась сначала Десятидневная война, в ходе которой югославские войска, подчинявшиеся Белграду, попробовали не дать Словении отделиться. Параллельно — война в Хорватии, в ходе которой местных сербов поддержала югославская армия и добровольцы из Сербии.

Независимость Хорватии первой признала Исландия 19 декабря. Война продолжалась до 1995 года.

Югославские солдаты убирают завалы с улиц после боев с сербскими ополченцами в Эрдуте во время гражданской войны в Югославии. Getty Images / «Бабель»

Ким Чен Ир стал главнокомандующим

Двадцать четвертого декабря 1991 года президент КНДР Ким Ир Сен начал готовить преемника — своего сына Ким Чен Ира. С 25 декабря тот стал главнокомандующим Корейской народной армии. В апреле 1992 года Ким Чен Ир стал генералиссимусом и буквально спустя неделю — маршалом. В 1993 году отец повысил его до Председателя Государственного комитета обороны КНДР.

Ким Ир Сен умер 8 июля 1994 года, и власть окончательно перешла к сыну. Правда, если первого президента принято называть «великим вождем», то Ким Чен Ир уже был «великим руководителем».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир машет рукой на военном параде в честь 50-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК), 10 октября 1995 года. Getty Images / «Бабель»

«Bohemian Rhapsody» снова возглавила хит-парады

В топе музыкальных чартов Британии и США 25 декабря 1991 года была песня группы Queen «Bohemian Rhapsody», которая впервые вышла аж в 1975 году. Тогда сингл занял первое место в хит-параде Великобритании и второе — в США.

Двадцать четвертого ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри, и в его честь группа 9 декабря выпустила сингл «These Are the Days of Our Lives» / «Bohemian Rhapsody». Несмотря на то, что первая песня вышла еще в сентябре, а «Bohemian Rhapsody», в принципе, уже много лет знал весь мир, сингл снова поднялся в чартах Великобритании до первого места, и до второго в США. И продержался на первом месте больше пяти недель — до середины января 1992 года.

