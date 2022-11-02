До кінця року лишилося два місяці. Як розвиватимуться події на фронті? Чи «замерзне» війна до весни? «Бабель» бачить шість сценаріїв — включно з ядерним апокаліпсисом

Лінія фронту за останні два тижні фактично стабілізувалася. Це не означає, що бойові дії припинилися ― артилерійські обстріли тривають, а сторони намагаються наступати. Однак ані Україна, ані росія останнім часом не здійснили серйозних проривів, які б суттєво вплинули на лінію фронту. Останній такий вдався українським військовим на початку жовтня. Тоді вони вклинилися в російську оборону на понад 25 кілометрів уздовж правого берега Дніпра на Херсонщині. Це змусило росіян відступити на нову лінію оборони та фактично віддати чверть свого плацдарму на правобережжі Дніпра.

Але з того часу жодна зі сторін не досягла значних успіхів. Росіяни намагаються просуватися навколо Бахмуту, щоб оточити місто, а також на західних околицях Донецька, щоб відсунути українські війська від окупованого міста. Українська армія, скоріше за все, готується до більш масштабного наступу, а наразі намагається покращити тактичне положення та зайняти вигідні рубежі, або ж спробувати за допомогою розвідки боєм виявити слабкі місця у російській обороні.

Поступово війна входить у доволі складний період ― спочатку почнуться дощі, які розмиють ґрунти і вкрай ускладнять пересування сухопутних військ. Погана погода також сильно обмежує роботу авіації та безпілотників. А потім почнуться морози та зима, які в принципі роблять некомфортним перебування військових в окопах та бліндажах.

Українські військові у бліндажі біля одного з сіл Херсонської області. Getty Images / «Бабель»

Зима, звісно, не означає повного припинення бойових дій або абсолютної неможливості наступу. Росіяни захоплювали Дебальцеве на Донеччині у 2015 році саме взимку. Однак це була досить обмежена та компактна операція порівняно з широкомасштабною війною 2022 року. Тому взимку наступальні операції якщо і відбуватимуться, то на невеликих територіях.

Найімовірніше, і Україна, і росія використають зимовий період для підготовки своїх потужностей та кампанії вже у 2023 році. Росіяни готуватимуть мобілізованих для нового масштабного наступу, а Україна — щоб вигнати окупантів.

Можливості воюючих сторін

Війна вже перетворилася на боротьбу на виснаження. Тому на перший план виходить спроможність України та росії утримувати економіку від падіння до катастрофічних показників, а також мобілізувати свій (або партнерський) оборонно-промисловий комплекс.

Росія

Через санкції російській економіці складно розвиватися. На Заході визнають: обмеження, що їх запровадили одразу після початку вторгнення, не дали очікуваного ефекту. Чи не найбільше вони були спрямовані на фінансовий сектор, але російський центральний банк впорався із першим шоком, стабілізував валютний ринок та роботу банків. Інша частина санкцій — економічна. Її потенціал розкривається з часом і має вплив у середньо- та довгостроковій перспективі. Це визнають і в росії, де ще з літа обмеження почали впливати на реальний сектор економіки. Іноземне обладнання та запчастини не постачаються, а іноземні компанії масово виходять з росії, тож у неї починаються серйозні проблеми у різних галузях. Заводи закриваються, людей звільняють, ремонтувати пошкоджене обладнання нічим тощо. Аналогічна ситуація у сфері послуг: цивільна авіація не може обслуговувати свої літаки, кінотеатри закривають через відсутність західних фільмів, а відвідуваність ТРЦ знизилася на 30%. Чи знайдуть у рф можливість замінити західні запчастини, машини, електроніку та багато іншого ― питання відкрите.

€2 500 коштували тисячу кубометрів газу в Європі у серпні 2022 року.Але з того часу після заповнення газових сховищ ціна на газ у Європі різко почала падати

Але основна галузь російської економіки — нафтогазова — досі не під санкціями. Близько половини доходів російський бюджет отримує саме від експорту енергоресурсів. З початку повномасштабного вторгнення ціни на них лише зростали, отже, рф заробляла ще більше. Так, на Заході запровадили обмеження на обслуговування та поставки різного обладнання, але продовжують купувати російські нафту і газ. Лише 5 грудня у Євросоюзі запрацює нафтове ембарго, а країни G7 хочуть запровадити обмеження на ціну російської нафти по всьому світу. Про обмеження щодо поставок газу зовсім не йдеться, хоча росія сама скорочує поставки в Європу. Загалом все йде до того, що росія поступово втрачатиме доходи від експорту нафти та газу. Уже зараз вони впали до рівня лютого 2022 року, багато країн світу побоюються вести справи з рф через страх перед вторинними санкціями, а Європа, яка була найбільшим покупцем російських енергоресурсів, активно шукає альтернативу.

Через проблеми на фронті кремль наприкінці вересня таки вдався до непопулярного кроку ― мобілізації. Цей процес непростий і недешевий. Мобілізованих треба одягнути, розмістити, нагодувати, видати зброю, боєприпаси, засоби захисту та техніку. Крім цього, їх ще потрібно навчити воювати. Усе це потребує часу та великих коштів, а також мобілізації оборонно-промислового комплексу. В умовах санкцій росія з цим не справляється, і тому намагається тягнути зброю з інших країн. Зокрема, військова техніка та боєприпаси активно їдуть з білорусі, Іран постачає в рф дрони, бронежилети, каски, а найближчим часом, можливо, почне продавати і балістичні ракети.

Іранські школярі стоять біля ракетного комплексу армії Ірану з балістичними ракетами. Подібні ракети Іран найближчим часом передасть росії. Getty Images / «Бабель»

Усе це свідчить, що ситуація у росії з економікою та військовим постачанням щодень погіршується. Вочевидь, санкції посилюватимуться, і невідомо, по яких саме галузях вони можуть вдарити. Під дуже серйозні обмеження можуть потрапити і союзники росіян, які постачають їм зброю. Якщо США визнають росію державою-спонсором тероризму, то всі країни, які співпрацюватимуть з нею, потраплятимуть під вторинні американські санкції. У російському центробанку теж визнають, що мобілізація висмикує з економіки молодих чоловіків, і це посилює падіння.

Україна

9 000 000 тонн продовольства експортувала Україна з початку роботи «зернової угоди».З них понад 5 мільйонів тонн вирушили до країн Азії та Африки.

В українській економіці ситуація значно гірша за російську. Площа окупованих територій з лютого 2022 року зросла в рази, багато підприємств, які забезпечували Україні чималий дохід, або не працюють, або знищені під час бойових дій. Експорт через моря, на який припадала значна частина українських прибутків, теж дуже обмежений ― працює лише «зерновий коридор». Попри заяви росіян про призупинення своєї участі, Україна, Туреччина та ООН самостійно вирішили продовжити рух кораблів гуманітарним коридорів. Але росія більше не дає гарантій на їхню безпеку, тому чи захочуть власники суден та компаній і надалі купувати в України зерно та іншу сільськогосподарську продукцію та експортувати її з українських портів ― питання відкрите. Усі ці фактори дуже сповільнюють міжнародну торгівлю України.

Попри це, Україна зберегла функціональність держави: відомства працюють, пенсії та зарплати виплачуються, військові отримують бойові виплати, а влада навіть запускає фінансові програми підтримки для переселенців та бізнесу.

1,434 мільярда гривень витратила Україна з 24 лютого по 15 жовтня.Це весь держбюджет на 2022 рік.

За час повномасштабного вторгнення Україна вже витратила весь держбюджет на 2022 рік. Щомісяця видатки значно перевищують доходи. Покривати цей дефіцит допомагає підтримка Заходу ― і це ключове, що зараз тримає українську економіку у стабільному стані. Саме від фінансової допомоги залежить витривалість України у війні на виснаження: що об’ємнішою та стабільнішою вона буде, то довше країна зможе захищатися від росії. Останні заяви з боку Євросоюзу та США, а також міжнародних фінансових організацій про готовність і надалі давати гроші Україні дозволяють мати стриманий оптимізм щодо фінансування на 2023 рік. Хоча можливо, через конфлікти між країнами Заходу фінансування затримуватиметься чи зменшиться.

Аналогічна ситуація і з оборонно-промисловим комплексом. Український ОПК через атаки росіян або їхню загрозу не може працювати на повну потужність, а завдавати удари по російських підприємствах в української армії немає чим. Тому на допомогу знову приходить Захід. Від поставок військової допомоги з інших країн також майже повністю залежить боєздатність української армії. Цей процес продовжуватиметься, а в результаті війни ЗСУ майже повністю позбудуться радянської зброї та перейдуть на західну техніку. Так українська армія стане інтегрованою та взаємосумісною з армією НАТО.

Українська артилерія стріляє по російських позиціях у Запорізькій області. Getty Images / «Бабель»

Крім цього, західні оборонні підприємства перебувають під захистом НАТО. Для ударів по заводах росіянам доведеться вдарити по країні-члену Альянсу, що означатиме напад одразу на всіх союзників. На це у кремлі піти не можуть, принаймні поки. Однак і західний ОПК ― не панацея, оскільки Європа тривалий час роззброювалася та вкладала гроші в економіку, а не в армію. Через дуже велику інтенсивність бойових дій в Україні Захід часом просто не має зброї та техніки, щоб компенсувати українські втрати. Її треба виготовляти з нуля, а для цього необхідно наростити потужності західних оборонних заводів. Саме цим там зараз займаються, зокрема в США. Весь Захід поступово перелаштовується на військові поставки до України і збільшує потужність.

Однак деякі позиції щодо зброї досі лишаються заблокованими. Їхню передачу на Заході вважають ескалацією конфлікту і поки утримуються від поставок. Йдеться насамперед про західні танки, авіацію, а також ракети з великою дальністю ураження (від 200 кілометрів). Звісно, через це наступ української армії не зупиняється. Але озброєння могло б зробити його значно легшим, швидшим та ефективнішим.

Також росіяни активно почали бити по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це призводить до нестачі енергії та віялових відключень. Удари не впливають на бойові дії, однак нестабільність в енергетиці створює ризики для економіки — бізнес втрачає гроші у періоди вимкнення світла. А у разі браку енергії Україна муситиме купувати її на Заході, що теж призведе до додаткових витрат.