До кінця 2023 року ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку упродовж 2022—2023 років виділить до €3 мільярди для допомоги українському бізнесу та економіці.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі ЄБРР.
Від початку повномасштабного вторгнення банк виділив Україні понад мільярд євро фінансової допомоги.
«Основна увага буде зосереджена на підтримці «реальної» економіки — енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури та підтримці фармацевтичної промисловості», — інформує ЄБРР.
Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що після нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у неї не залишилося «жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зіграти свою роль».
«Це жахливо спостерігати за збитками, завданими вторгненням росії, і водночас зворушливо бачити стійкість населення. Я це говорила 24 лютого і буду говорити — ми на боці України», — додала вона.
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив прогноз скорочення економіки України. Через війну у 2022 році прогнозується падіння економіки на 30%, а зростання прогнозується лише до 8% у наступному році. До цього ЄБРР прогнозував на 2023 рік ріст на 25%.