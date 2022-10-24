До кінця 2023 року ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку упродовж 2022—2023 років виділить до €3 мільярди для допомоги українському бізнесу та економіці.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі ЄБРР.

Від початку повномасштабного вторгнення банк виділив Україні понад мільярд євро фінансової допомоги.

«Основна увага буде зосереджена на підтримці «реальної» економіки — енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізничної інфраструктури та підтримці фармацевтичної промисловості», — інформує ЄБРР.

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо зазначила, що після нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у неї не залишилося «жодних сумнівів щодо масштабу необхідної допомоги, і ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зіграти свою роль».

«Це жахливо спостерігати за збитками, завданими вторгненням росії, і водночас зворушливо бачити стійкість населення. Я це говорила 24 лютого і буду говорити — ми на боці України», — додала вона.