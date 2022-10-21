ЄБРР інвестує в Україну €3 мільярди в цьому і наступному році, а ЄС розробляє механізм виплати €18 мільярдів

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 і 2023 році інвестує в Україну €3 мільярди для підтримки економіки.

Про це після зустрічі з президентом України заявила голова банку Оділь Рено-Бассо.

«Я сказала президенту, що наші зобовʼязання розраховані на довгострокову перспективу. Ми інвестуємо до €3 мільярдів у 2022—2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури», — зазначила Рено-Бассо, додавши, що цього року банк інвестує в Україну понад мільярд євро.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що Україна наступного року може розраховувати на €18 мільярдів. Міністрам фінансів країн ЄС доручили розробити відповідний механізм.

Таку суму вона пояснила запитом України. За її словами, українська сторона просить фінансування в розмірі €3—4 мільярди на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Євросоюз згоден давати €1,5 мільярда щомісяця. Решту мають забезпечити США та фінансові інституції.