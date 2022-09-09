У США підтвердили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до грудня

США, Канада, Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія та Франція планують до 5 грудня встановити лімітну ціну на нафту з росії.
Про це в інтервʼю Yahoo Finance заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
«Ми збираємося встановити цінову стелю до 5 грудня, дати набрання чинності шостим європейським пакетом, який буде введений в дію Сполученими Штатами і нашими союзниками з «Великої сімки», — сказав він.
З 5 грудня в ЄС почне діяти ембарго на російську нафту, що постачається морем. Обмеження мають скоротити прибутки росії від експорту нафтопродуктів. Це повинно зменшити фінансування війни проти України.
- Під час саміту «Великої сімки» США разом із союзниками обговорювали способи знизити ціну на російську нафту на світовому ринку. Вони хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.
- На фоні війни від російського палива відмовилися США та ЄС, але поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції не потрапили.