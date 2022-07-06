Bloomberg: США та союзники хочуть обмежити вартість російської нафти до $40—60 за барель

США разом із союзниками обговорювали способи знизити ціну на російську нафту на світовому ринку. Вони хочуть бачити її на рівні $40—60, що серйозно вдарить по російських доходах.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Під час саміту «Великої сімки» країни вирішили вивчити варіанти обмеження ціни, які б не надто сильно вдарили по їхній економіці. Одним із варіантів було припинення страхування та транспортних послуг для перевезення російської нафти, якщо вона коштуватиме більше певного рівня.

У понеділок російська нафта торгувалася біля позначки $80 доларів, проте інформація про нафтові транзакції рф стала менш публічною після вторгнення в Україну. Запропонована межа ґрунтується на граничній вартості видобутку нафти в росії, і цін на її нафту до вторгнення 24 лютого. При цьому у США вважають обмеження в $40 занадто низьким.

У США стурбовані, що нафтові санкції з боку ЄС, які набудуть чинності наприкінці року, можуть сприяти ще більшому зростанню цін на нафту.

Така ідея повинна створити достатній стимул для країн, щоб вони захотіли взяти в ній участь. Імпортерам нафти знадобиться доступ до нижчих цін і ключових послуг, таких як страхування, необхідне для транспортування товару, і при цьому поріг має бути таким, аби росія продовжувала експорт.