Reuters: Країни G7 планують обмежити ціну російської нафти до початку грудня

Країни «Великої сімки» планують запровадити механізм обмеження ціни на російську нафту до початку грудня. У такий спосіб там хочуть позбавити кремль частини прибутків від продажу енергоресурсів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Цей механізм хочуть ввести до 5 грудня. До того часу запрацюють санкції ЄС, які забороняють морський імпорт російської нафти.

«Мета полягає в тому, щоб узгодити терміни, які вже встановив ЄС. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно», — сказав один із чиновників країни G7.

Таких домовленостей досягли країни «Великої сімки» на своєму засіданні, а тепер намагаються залучити до коаліції азійські країни, зокрема Індію та Китай, які вже купують російську нафту зі значною знижкою.

За словами чиновника, G7 вже отримує сигнали від деяких азійських країн, які або готові приєднатися до коаліції, або хочуть мати розуміння, до якої ціни планують запровадити обмеження, щоб мати більш сильну позицію під час перемовин із росіянами. Через це у G7 планують публічно оголосити цю ціну.

У «Великій сімці» хочуть, щоб російська нафта на світовому ринку коштувала більше за собівартість видобутку, аби кремль продовжував її видобувати, але продавав її за ціною, значно нижчою за ринкову. Таким чином рф постане перед вибором — зберегти частину доходів, продаючи нафту за меншою ціною, або взагалі не мати жодних доходів.