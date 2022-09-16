CNN: США розчаровані санкціями проти рф — вони впливають на російську економіку не так швидко, як очікувалось

Американські високопосадовці розчаровані тим, що санкції досі не мали більшого впливу на російську економіку, і тепер передбачають, що найсерйозніші наслідки, ймовірно, не відчуються до початку наступного року. Про це високопосадовці розповіли CNN. Чиновники сподівались, що санкції швидко задушать російську військову машину, отже кремлю важко буде підтримувати свої зусилля на полі бою в Україні. Але російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікували багато високопосадовців адміністрації Байдена. За даними фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни росія отримала рекордні €93 мільярди доходу від експорту нафти, газу та вугілля.

Економіка росії, як і раніше, скоротилася приблизно на 4% у період з квітня по червень порівняно з тим же періодом минулого року, але це не 15% зниження, на яке раніше дехто очікував. «Ми очікували, що такі речі, як SWIFT та всі блокувальні санкції щодо російських банків, повністю обрушать російську економіку, і що, по суті, до вересня ми матимемо справу з економічно набагато слабшою росією, ніж та, яка є зараз», — сказав один високопосадовець США, маючи на увазі рішення США та Європи відключити частину російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT. Інший американський високопосадовець повторив це, заявивши CNN, що багато хто в адміністрації сподівався, що до цього часу російська економіка постраждає ще більше, враховуючи безпрецедентну жорсткість скоординованих західних санкцій. Однак інший чиновник адміністрації попередив CNN, що посадовці, які розробляли санкції ще перед російським вторгненням, завжди вважали, що найсерйозніші наслідки не обовʼязково будуть негайними, «це довгострокова гра».

Чиновник визнав, що хоча в російській економіці були деякі «попередні потрясіння», такі як падіння рубля, росія змогла швидко відновитися завдяки своїм енергетичним доходам. Тим не менш, цей чиновник і представники західної розвідки повідомили CNN, що, за їхньою оцінкою, у довгостроковій перспективі російська економіка сильно постраждає як через вартість самої війни, так і зусилля Заходу відрізати її від світової торгівлі. «У результаті цього буде завдано довгострокових збитків російській економіці та поколінням росіян. Я думаю, росія заплатить дуже високу ціну протягом тривалого часу», — заявив директор ЦРУ Білл Бернс на конференції з кібербезпеки минулого тижня.