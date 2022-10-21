Зеленський: Росія зриває експорт українського зерна, штучно створивши чергу з понад 150 суден

Президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що росія зриває поставки українського зерна в рамках чотирьохсторонньої угоди та навмисно ствоює черги із суден у Чорному морі.

«Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт. Вважаю, що цими діями росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона була такою ж гострою, як у першій половині цього року. На сьогодні понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання щодо постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що росія свідомо затримує проходження кораблів», — сказав президент.

Він додав, що з вини росії експорт продовольства затримується в такі країни, як Єгипет, Туніс, Алжир, Китай, Ліван, Бангладеш, Індонезія тощо. Через росію за час дії зернової угоди Україна недоекспортувала майже 3 мільйони тонн продовольства, а це, за словами Зеленського, річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Президент назвав такі дії рф агресією проти кожної людини на Землі, оскільки таким чином росія посягає на фундаментальні права на життя та їжу.