Мінінфраструктури відповіло путіну на заяви щодо обмеження напрямків вивозу українського зерна

Мінінфраструктури України заявило, що твердження путіна про нібито вивіз українського зерна лише в ЄС — неправдиві.
Про це йдеться в заяві Міністерства інфраструктури.
У рамках зернової угоди з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до 7 вересня вже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправили 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу — 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку — 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.
У відомстві нагадали, що в рамках допомоги населенню Африки відправили два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Вони мають доставити понад 60 тисяч тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.
Найближчим часом до порту «Чорноморськ» прибуде балкер KARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою. Його завантажать 30 тисячами тонн пшениці.
Окремо в Міністерстві зауважили, що підписана Україною, ООН і Туреччиною зернова угода не передбачає жодних обмежень напрямків експорту, про які казав путін.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. Через добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- За даними ООН, понад 200 суден отримали дозвіл на рух безпековим коридором у рамках цієї угоди. Станом на 6 вересня із трьох вказаних портів експортували 2 212 972 тонни зерна і харчових продуктів.
- 6 вересня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді — нібито через блокування експорту російського продовольства Босфором.
- 7 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку.