Україна підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Такий же документ підписали представники Туреччини, ООН та росії (Україна та рф ніяких спільних документів не підписували).

Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

14 липня сторони попередньо домовились про розблокування трьох українських портів: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ». Механізм такий: зерно може відправлятися з трьох портів конвоями в супроводі українських військових кораблів. На їхньому маршруті діятиме захист, частково проведуть розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що у разі провокацій — негайна військова відповідь.