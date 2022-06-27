У НАТО не розглядають залучення військових кораблів для розблокування Чорного моря

У НАТО не розглядають варіант залучення своїх військових кораблів для створення коридору безпечного коридору у Чорному морі, який міг би розблокувати український експорт.
Про це розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю «Європейській правді».
За його словами, залучення військових потужностей НАТО спричинить загострення конфлікту з росією. У Північноатлантичному альянсі шукають інші варіанти.
Один з них — організація безпечних коридорів у морі спільно з росією, тому що росія «гравець на цій сцені». Джоане додав, що це дуже складний варіант і відзначив спроби посередництва Туреччини, яка опрацьовує це питання, як член НАТО.
- Флот росії з початку масштабного вторгнення в Україну заблокував Азовське і Чорне моря. Український експорт морем, у тому числі зерна, повністю зупинений. росія взяла в облогу українські порти, замінувала частину моря і постійно намагається прорватися в українську акваторію. При цьому рф висуває вимоги Україні.
- 24 червня західні ЗМІ з посиланням на розвідку США писали, що флот рф отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова. Гирло річки Дніпро росіяни вже замінували.