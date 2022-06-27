У НАТО не розглядають залучення військових кораблів для розблокування Чорного моря

У НАТО не розглядають варіант залучення своїх військових кораблів для створення коридору безпечного коридору у Чорному морі, який міг би розблокувати український експорт.

Про це розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю «Європейській правді».

За його словами, залучення військових потужностей НАТО спричинить загострення конфлікту з росією. У Північноатлантичному альянсі шукають інші варіанти.

Один з них — організація безпечних коридорів у морі спільно з росією, тому що росія «гравець на цій сцені». Джоане додав, що це дуже складний варіант і відзначив спроби посередництва Туреччини, яка опрацьовує це питання, як член НАТО.