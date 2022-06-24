Війська росії мінують підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло Дніпра

За даними розсекречених даних розвідки США, Військово-морські сили росії отримали наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло річки Дніпро, щоб заблокувати експорт зерна.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані.

Вказано, що гирло Дніпра вже мінують. Розвідка вважає, що росія цілеспрямовано відсікає та перекриває морське сполучення з Україною. Все вказує на те, що морська блокада України — це стратегія рф.

Влада росії офіційно заперечує встановлення мін навколо портів Чорного моря.

Крім того, США оприлюднили супутникові знімки, які показують наслідки російського ракетного удару 4 червня по другому найбільшому в Україні зерновому терміналу біля Миколаєва.

«Знищено три силосні станції та конвеєрну систему, що забезпечує завантаження зерна на судна. Через цю атаку потужність терміналу знизилася щонайменше на третину», — зазначило джерело видання.