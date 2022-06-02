«Відведіть кораблі та надайте гарантії». В МЗС відреагували на пропозиції рф розблокувати порти, якщо Україна «розмінує море»

В МЗС відреагували на заяви російського міністра закордонних справ лаврова про те, що рф готова розблокувати українські порти, якщо Україна розмінює Чорне море. В МЗС наголосили, що рф спочатку сама має відвести свої кораблі та гарантувати те, що не нападе.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.

«Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення роботи морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі. Як перший крок росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої», — зазначив він.

Ніколенко також нагадав, що це росія взяла в облогу українські порти, замінувала частину моря і постійно намагається прорватися в українську акваторію — рф створила ризик глобальної продовольчої кризи, а також викрадає зерно на окупованих територіях.