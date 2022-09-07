Путін хоче обмежити напрямки вивозу українського зерна. Він каже, що росію «грубо кинули» та «надули»

Президент росії путін заявив на Східному економічному форумі, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди».

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Він стверджує, що майже все зерно йде до країн ЄС, а не, як передбачалось, до африканських і нужденних держав, які могли постраждати від голоду.

«Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, майже все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не до країн, що розвиваються і є найбіднішими, а до країн ЄС [...]. За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка передбачає допомогу країнам, що найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87», — заявив путін.

Президент рф додав, що росію у цьому плані «грубо кинули» та «надули», тому «варто задуматися про те, щоб обмежити напрямки вивезення зерна та іншого продовольства».

«Я обовʼязково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом», — сказав путін.