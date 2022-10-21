NDR: Росія планує вкрасти в України майже 1,8 мільйона тонн зерна до кінця року

Росія має намір до кінця 2022 року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.

Про це пише NDR із посиланням на російські документи, які опинилися в розпорядженні журналістів, а також з оцінки трафіку і супутникових знімків.

За інформацією видання, від 24 лютого з порту Севастополя в окупованому Криму вийшли приблизно 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість з них прямували до Сирії, росії чи Туреччини.

До кінця року із Севастополя заплановано ще майже 40 поставок. Якщо окупанти реалізують свої плани, росія може отримати від нелегального експорту приблизно $600 мільйонів.