Росія з початку війни зробила 85 атак на енергетичну інфраструктуру України, 51 з них — у жовтні

Росія з початку повномасштабного вторгнення зробила 85 атак на обʼєкти електроенергетики, з них 51 — у жовтні.

Про це генпрокурор Андрій Костін повідомив 24 жовтня.

Найбільше ударів по обʼєктах критичної інфраструктури було:

у Дніпропетровській області — 8;

Львівській — 6;

Вінницькій — 5;

Сумській — 4;

Харківській — 4;

у Києві — 4.