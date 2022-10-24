Новини

Росія з початку війни зробила 85 атак на енергетичну інфраструктуру України, 51 з них — у жовтні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Росія з початку повномасштабного вторгнення зробила 85 атак на обʼєкти електроенергетики, з них 51 — у жовтні.

Про це генпрокурор Андрій Костін повідомив 24 жовтня.

Найбільше ударів по обʼєктах критичної інфраструктури було:

  • у Дніпропетровській області — 8;
  • Львівській — 6;
  • Вінницькій — 5;
  • Сумській — 4;
  • Харківській — 4;
  • у Києві — 4.

Офіс генерального прокурора