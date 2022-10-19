Офіс президента попередив про відключення електрики по всій країні

В Україні завтра, 20 жовтня, запровадять обмеження на постачання електроенергії. Із 07:00 до 23:00 користування електроенергією мінімізують — це стосуватиметься підприємств і заводів. У містах також обмежать вуличне освітлення.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
В ефірі телемарафону Тимошенко заявив, що завтра буде важкий день для всієї країни. По всій території, але не одночасно, запроваджуватимуть обмеження на користування електроенергією. На відключення світла протягом дня слід чекати в усіх областях України. Це стосується й населення, якщо «нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні».
Українців закликають мінімізувати використання світла вдень.
- Про віялові відключення електроенергії через значні пошкодження мереж попереджав і радник міністра енергетики Олександр Харченко. За оновленими даними, майже 40% загальної енергетичної інфраструктури серйозно пошкоджені атаками росіян. Віялові відключення потрібні, щоб спростити процес її відновлення.
- Львів уже цю ніч частково проведе без світла.