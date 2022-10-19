В Україні можливі віялові відключення електроенергії через значні пошкодження мереж

Сьогодні та завтра, 19 та 20 жовтня, в Україні можливі віялові відключення електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник міністра енергетики, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За оновленими даними, майже 40% загальної енергетичної інфраструктури серйозно пошкоджені. Віялові відключення потрібні, щоб спростити процес її відновлення.

«Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено. На жаль, за новими даними, приблизно 40% загальної інфраструктури та наших потужностей, що генерують, справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі певною мірою. Тому слід очікувати, що сьогодні та завтра будуть не лише аварійні, але й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу», — заявив Харченко.