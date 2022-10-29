Росія оголосила про вихід із «зернової угоди» після сьогоднішніх вибухів у Севастополі. Міноборони рф звинувачує Україну в нападі на кораблі Чорноморського флоту.

«З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних в убезпеченні зернового коридору, російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», — сказано в заяві відомства.