У Босфорі через росію зросла черга з суден з українським продовольством. Порти України працюють лише на 30%

Росія продовжує блокувати поставки українського зерна Чорним морем у межах чотиристоронньої угоди. Черга в протоці Босфор уже перевищила 170 суден.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Через те, що представники росії штучно затримують інспекцію суден, порти України змушені працювати лише на 25—30% своїх потужностей.

Напередодні президент Володимир Зеленський казав, що росія робить усе можливе, аби загальмувати експорт української агропродукції. 21 жовтня він говорив про чергу зі 150 суден. За словами президента, через росію за час дії зернової угоди Україна недоекспортувала майже 3 мільйони тонн продовольства, а це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.