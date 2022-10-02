Bloomberg: США готові щомісяця виділяти $1,5 мільярда на підтримку економіки України

США готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 мільярда на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Цього тижня в ЄС мають обговорити фінансові потреби України та створення більш регулярного механізму для підтримки економіки держави. Америка наразі готова виділяти $1,5 мільярда щомісяця та очікує, що Європа надаватиме Україні співмірну фінансову підтримку.

Bloomberg нагадує, що раніше Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна потребує приблизно $5 мільярдів щомісячно для покриття основних послуг. Також видання повідомляє, що деякі чиновники «розчаровані тим, як повільно ухвалюються рішення про фінансову підтримку Києва».