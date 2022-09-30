Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт, у якому передбачені додаткові $12 мільярдів на допомогу Україні

Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт про виділення коштів на тимчасове фінансування державних видатків. Документ також передбачає виділення на допомогу Україні додаткових $12,3 мільярда.

Про це пише The New York Times.

Напередодні документ ухвалили в Сенаті США. Тепер його підтримали і в Палаті представників. За законопроєкт проголосували 230 членів, а 201 були проти.

Конгрес ухвалив документ менш ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутністю схваленого фінансування оголошується шатдаун — припинення роботи держустанов. Щоб уникнути цього, законопроєкт ще має підписати Джо Байден.