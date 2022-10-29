РосЗМІ: командувача угруповання російських військ «Центр» відсторонили. Його критикував кадиров

Командувача угруповання російських військ «Центр», генерал-полковника олександра лапіна відсторонили від посади. Останнім часом його багато критикував голова Чечні рамзан кадиров.

Про це пишуть Meduza, Insider, «РБК», а також чеченська ЧГТРК «Грозный».

Генерал-полковник неодноразово ставав об’єктом критики не тільки з боку кадирова, а й співзасновника «ПВК Вагнера» євгена пригожина. За словами кадирова, лапін особисто винен у втраті російськими військовими Лиману та в прориві ЗСУ в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка Донецької області.

Також він звинувачував генерала у відступі з Красного Лиману. Голова Чечні казав, що лапін отримав «зірку героя росії» за захоплення Лисичанська, хоча фактично його там не було.

Російське видання Sota писало, що лапін у Сватовому особисто приставляв пістолет до скроні мобілізованим, що відступали, і погрожував їм розстрілом.