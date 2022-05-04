Російський генерал нагородив свого сина, який брав участь у наступі на Чернігів. Його полк зазнав великих втрат, а наступ провалився

Командувач центрального військового округу росії генерал-полковник олександр лапін нагородив свого сина дениса лапіна двома медалями і двома орденами за участь провальному наступі російських військ на Суми та Чернігів.

Про це пише російська служба ВВС.

36-річний підполковник денис лапін отримав нагороди за «мужність і героїзм при звільненні населених пунктів у Чернігівській області», вказувалося у сюжеті пропагандистського телеканалу «Звезда» від 29 березня. Проте жодних військових успіхів на чернігівському напрямку російська армія не досягла — у день виходу репортажу російська влада оголосила про відведення військ із Київської та Чернігівської областей.

Син генерала командує 1 гвардійським танковим полком, який входить до складу Таманської мотострілецької дивізії. Цей полк, як і частина дивізії, зазнав величезних втрат у боях із ЗСУ. Багато підлеглих лапіна або загинули, або потрапили у полон.

Серед них командир командир роти капітан расим тагієв, заступник командира полку із озброєння євген стародубов і багато інших. Сам стародубов у полоні казав, що разом із ним українські військові затримали 18 військовослужбовців рф.

Telegram-канал «Ищи своих» публікував мінімум 19 допитів військовослужбовців частини 58198, де служить денис лапін.