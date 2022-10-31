Україна, Туреччина та ООН узгодили рух 16 суден у рамках «зернової угоди»

Організація Обʼєднаних Націй, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден у рамках «зернової угоди».
Про це пише Reuters.
У неділю 30 жовтня жодне судно через морський гуманітарний коридор не проходило. Але в заяві Організації Обʼєднаних Націй йдеться, що вона погодила з Україною та Туреччиною план руху 16 суден у понеділок, 31 жовтня: 12 на вихід та чотирьох на прибуття.
«Усі учасники координують свою роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб убезпечити прохід комерційних суден», — йдеться у заяві ООН.
Згодом цю інформацію підтвердили у Міністерстві інфраструктури України.
Там зазначили, що представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росії.
Згідно з пропозицією Обʼєднаного Координаційного центру, працюватиме 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Цю пропозицію прийняли представники України. Російську федерацію також проінформували.
«Так, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тисячі тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН», — зазначили у Мінінфраструктури.
Під завантаження до українських портів мають зайти чотири судна, які напередодні пройшли інспекцію Координаційного центру за участі всіх сторін, включаючи представників росії.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі. Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73 спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Велика Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів — носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва». Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц». Вони зазначили, що були атаковані кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.
- 30 жовтня у Міністерстві інфраструктури заявили, що через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. Там підкреслили, що Україна не зупиняла рух кораблів навіть після обстрілу росіянами українських портів.