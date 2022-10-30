Мінінфраструктури: Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів

У Міністерстві інфраструктури заявили, що через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. Там підкреслили, що Україна не зупиняла рух кораблів навіть після обстрілу росіянами українських портів.

Про це пише відомство у своєму Facebook.

Там підкреслили, що 218 кораблів наразі фактично заблоковані на своїх позиціях. Із них 95 завантажених суден уже вийшли з українських портів та очікують на перевірку в Стамбулі, 101 корабель чекає інспекції, щоб припливти до українських портів, а 22 судна чекають на вихід із українських портів.

«Українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків наближення російських БпЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі», — зазначили в Мінінфраструктурі.

Там також нагадали, що росіяни вже тривалий час навмисно чинять перешкоди для роботи «зернової угоди», створивши штучну чергу із понад сотню кораблів через повільні перевірки.