Росіяни звинуватили ВМС Великої Британії в організації підриву «Північного потоку»

Міністерство оборони росії звинуватило представників Військово-морських сил Великої Британії у причетності до підриву газопроводу «Північний потік».
Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.
Також окупанти звинуватили британців у підготовці українських військових до удару безпілотниками по бухті Севастополя в ніч на суботу. «За наявною інформацією, представники цього підрозділу Військово-морських сил Великої Британії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня, а саме підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», — заявило міноборони рф.
26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках».