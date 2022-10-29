Росіяни звинуватили ВМС Великої Британії в організації підриву «Північного потоку»

Міністерство оборони росії звинуватило представників Військово-морських сил Великої Британії у причетності до підриву газопроводу «Північний потік».

Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.

Також окупанти звинуватили британців у підготовці українських військових до удару безпілотниками по бухті Севастополя в ніч на суботу. «За наявною інформацією, представники цього підрозділу Військово-морських сил Великої Британії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня, а саме підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», — заявило міноборони рф.

26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.