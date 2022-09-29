Швеція виявила четвертий витік газу з «Північних потоків»

Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з «Північних потоків», до цього було відомо про три витоки.

Про це повідомляє газета Svenska Dagbladet.

Два з цих чотирьох витоків сталися у шведській економічній зоні. Зараз на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб зʼясувати, що сталося. Швеція веде власне розслідування та підозрює грубий саботаж.