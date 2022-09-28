The Times: У Британії вважають, що до вибухів на «Північних потоках» причетна росія. Це зробили підводними дронами

У Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Це була запланована операція з вибухівкою.
Про це пише The Times із посиланням на джерела у британській розвідці.
Одним із найбільш ймовірних сценаріїв вважають те, що росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем до певних місць на трубопроводах. За словами джерела, такі дрони могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.
«Вони могли перебувати там місяцями, чекаючи, коли їм дадуть вибухнути», — додав співрозмовник The Times. За його словами, вибух міг бути ініційований, приміром, за допомогою джерела шуму певної частоти, яке могло бути скинуте у воду.
Водночас німецьке Bild зазначає, що до такої диверсії може бути причетне генеральне розвідувальне управління росії. Зокрема, у його складі є 561 бригада морської піхоти, яка вважається суто підводним диверсійним підрозділом. Бійці цієї бригади натреновані для влаштування диверсій на значній глибині, зокрема і за допомогою підводних дронів.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки.
- Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море.
- Німецька газета Tagesspiegel з посиланням на представника влади повідомила, що ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак. В уряді Німеччини розглядають дві версії — перша, що газопроводи пошкодила Україна, а друга, що це справа росії, щоб звинуватити в диверсії Україну.
- Пізніше данські військові показали відео з місця витоку газу, а сейсмологи заявили, що фіксували вибухи. Країни ЄС вважають, що на російських газопроводах могли бути диверсії.