The Times: У Британії вважають, що до вибухів на «Північних потоках» причетна росія. Це зробили підводними дронами

У Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Це була запланована операція з вибухівкою.

Про це пише The Times із посиланням на джерела у британській розвідці.

Одним із найбільш ймовірних сценаріїв вважають те, що росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем до певних місць на трубопроводах. За словами джерела, такі дрони могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.

«Вони могли перебувати там місяцями, чекаючи, коли їм дадуть вибухнути», — додав співрозмовник The Times. За його словами, вибух міг бути ініційований, приміром, за допомогою джерела шуму певної частоти, яке могло бути скинуте у воду.

Водночас німецьке Bild зазначає, що до такої диверсії може бути причетне генеральне розвідувальне управління росії. Зокрема, у його складі є 561 бригада морської піхоти, яка вважається суто підводним диверсійним підрозділом. Бійці цієї бригади натреновані для влаштування диверсій на значній глибині, зокрема і за допомогою підводних дронів.