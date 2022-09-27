ЦРУ попереджало Німеччину, що на російських газопроводах можуть бути диверсії. У Швеції впевнені, що там сталися вибухи

Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало Німеччину про можливі диверсії на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Водночас шведські сейсмологи упевнені, що там сталися вибухи.
Про це пишуть Spiegel та Reuters.
Улітку німецький уряд отримав повідомлення від ЦРУ про можливу диверсію. У понеділок, коли зʼявилися перші повідомлення про падіння тиску, у Німеччині вже припускали, що йдеться про цілеспрямовану атаку.
До того ж, у самій Німеччині ще до вторгнення росії в Україну обговорювали можливі атаки на підводні газопроводи до Європи. Наразі уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.
Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на «Північні потоки» могла бути здійснена лише державою.
Шведські сейсмологи впевнені, що у місцях витоку газу із газопроводів пролунали саме вибухи. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен теж заявила, що аварії на «Північних потоках» сталися внаслідок навмисної атаки, а не випадково. Однак наразі невідомо, хто саме стоїть за цією атакою.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море.
- Німецька газета Tagesspiegel з посиланням на представника влади повідомила, що ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак. В уряді Німеччини розглядають дві версії — перша, що газопроводи пошкодила Україна, а друга, що це справа росії, щоб звинуватити в диверсії Україну.