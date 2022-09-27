ЦРУ попереджало Німеччину, що на російських газопроводах можуть бути диверсії. У Швеції впевнені, що там сталися вибухи

Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало Німеччину про можливі диверсії на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Водночас шведські сейсмологи упевнені, що там сталися вибухи.

Про це пишуть Spiegel та Reuters.

Улітку німецький уряд отримав повідомлення від ЦРУ про можливу диверсію. У понеділок, коли зʼявилися перші повідомлення про падіння тиску, у Німеччині вже припускали, що йдеться про цілеспрямовану атаку.

До того ж, у самій Німеччині ще до вторгнення росії в Україну обговорювали можливі атаки на підводні газопроводи до Європи. Наразі уряд Німеччини намагається встановити обставини інциденту. Зокрема звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі, яку аналізуватимуть через супутникові знімки.

Джерела Spiegel в органах безпеки стверджують, що атака на «Північні потоки» могла бути здійснена лише державою.

Шведські сейсмологи впевнені, що у місцях витоку газу із газопроводів пролунали саме вибухи. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен теж заявила, що аварії на «Північних потоках» сталися внаслідок навмисної атаки, а не випадково. Однак наразі невідомо, хто саме стоїть за цією атакою.