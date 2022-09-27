Газ із російського газопроводу «Північний потік — 2» потрапив у Балтійське море

Данія закликала судна триматися подалі від острова Борнхольм — у радіусі пʼяти морських миль, оскільки вночі з російського газопроводу «Північний потік — 2» стався витік газу в Балтійське море.

Про це ідеться в заяві датського енергетичного агентства, а деталі повідомляє Reuters.

Датське морське управління випустило навігаційне попередження та встановило заборонену зону для плавання навколо цього району. 26 вересня Данії повідомили про падіння тиску в газопроводі «Північний потік — 2». Загрози безпеки, повʼязані з витоком за межі забороненої зони, відсутні. Очікується, що інцидент не вплине на безпеку газопостачання Данії.

Увечері 26 вересня оператор газопроводу «Північний потік — 1», який із середини червня працював на зниженій потужності, а в серпні повністю припинив постачання, повідомив про падіння тиску на обох лініях газопроводу. Оператор «Північного потоку — 2» повідомив, що тиск у трубопроводі, усередині якого було запечатано певну кількість газу, за ніч впав зі 105 до 7 бар.

Уряд Німеччини заявив, що він перебуває в контакті з датською владою і працює з місцевими правоохоронними органами, щоб зʼясувати, що викликало раптове падіння тиску в трубопроводі.