Росіяни за один день знайшли неполадки одразу на двох «Північних потоках»

Росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці-2», який так і не запустили в роботу.

Про це пише Интерфакс.

Спочатку вдень росіяни заявили про неполадки у «Північному потоці — 2». Диспетчер берегового майданчика газопроводу зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про це одразу повідомили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та росії. Пізніше стало відомо, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.

А вже увечері оператор газопроводу «Північний потік» повідомив про зниження тиску газу і на цьому газопроводі — при чому одразу на обох нитках. Наразі причини зʼясовують.

Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На Заході хотіли зробити виняток із санкцій та передати росіянам турбіни, але цього досі не сталося.

Очікується, що росія після настання холодів розпочне енергетичний шантаж Європи, скорочуючи або припиняючи поставки газу. Це нібито має змусити Захід припинити допомогу Україні та сісти з кремлем за стіл перемовин.