CNN: Поблизу зон витоків газу з «Північних потоків» бачили російські кораблі та субмарини

Поблизу зон витоків газу з російських трубопроводів системи «Північний потік» 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини.

Про це пише CNN із посиланням на західних розвідників і представника органів безпеки однієї з країн Європи.

Поки неясно, чи мали ці кораблі стосунок до ймовірних вибухів на газопроводах, але це один з багатьох факторів, які можуть вказувати на причетність рф до інциденту. Перебування кораблів і підводних човнів рф в зоні витоку в ті дні детально вивчать слідчі.

Данський військовий чиновник додав, що російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, тому їхня присутність необовʼязково вказує на причетність до «аварій».