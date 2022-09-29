НАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком «свідомих диверсійних дій»

НАТО назвало пошкодження на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» наслідком «свідомих, необережних і безвідповідальних диверсійних дій».
Про це ідеться в заяві Альянсу від 29 вересня.
НАТО наголошує, що ці витоки газу створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу та що Альянс підтримує розслідування, які проводять для встановлення походження збитків.
«Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю», — додали в НАТО.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. 29 вересня Швеція повідомила про чотири витоки газу.
- Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море. Данські військові показали відео з місця витоку газу, а сейсмологи заявили, що фіксували вибухи. Країни ЄС вважають, що на російських газопроводах могли бути диверсії.
- У Британії вважають, що до витоків на «Північних потоках» причетна росія — це зробили підводними дронами, які могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.