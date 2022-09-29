НАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком «свідомих диверсійних дій»

НАТО назвало пошкодження на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» наслідком «свідомих, необережних і безвідповідальних диверсійних дій».

Про це ідеться в заяві Альянсу від 29 вересня.

НАТО наголошує, що ці витоки газу створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу та що Альянс підтримує розслідування, які проводять для встановлення походження збитків.

«Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю», — додали в НАТО.