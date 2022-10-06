Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках»

Швеція завершила розслідування витоків газу на «Північних потоках» — підсумки підтверджують версію, що причиною була диверсія.

Про це ідеться у заяві Служби державної безпеки Швеції від 6 жовтня.

«Огляд місця події, проведений поліцією безпеки на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», завершено. Слідство зміцнило підозри у грубій диверсії», — ідеться у заяві.

Після огляду місця злочину поліція може заявити, що на газопроводах в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Докази, які вилучили з місця інциденту, аналізують, щоб зрозуміти, «чи можна когось визнати підозрюваним, а потім притягнути до кримінальної відповідальності».

Поліція заявила, що оцінює інциденти з газопроводами у Балтійському морі «як дуже серйозні».

Перед цим Європейське космічне агентство опублікувало супутникові знімки витоку газу на «Північних потоках».