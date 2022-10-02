На обох газогонах «Північного потоку» зупинився витік газу

У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб «Північного потоку — 1» припинився, тиск на газопроводі стабілізувався.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство у Twitter.

«Компанія Nord Stream AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі досягнуто стабільного тиску на двох нитках «Північного потоку», — сказано в повідомленні агентства.

Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків теж припинився.

Напередодні припинився витік газу з газопроводу «Північний потік — 2».