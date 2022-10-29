Міноборони Британії назвало вигадками російські звинувачення в причетності до атак на Севастополь і «Північні потоки»

Міноборони Британії заявило, що росія вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, кажучи що британські військові причетні до підриву газопроводів системи «Північний потік» і атаки на Севастопольську бухту.

«Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід», — заявило відомство у своєму Twitter.