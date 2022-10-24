Bloomberg: Нафтові санкції вже впливають на рф навіть до набуття чинності. Доходи від продажу впали до рівня лютого 2022 року

Нафтові санкції проти росії вже почали впливати на її доходи навіть до офіційного набуття чинності. Зараз рівень продажу російської нафти впав до показників лютого 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Морські поставки нафти з росії вже впали до пʼятитижневого мінімуму. Скорочення поставок спільно з найнижчими з лютого 2021 року ставками мит зменшили доходи рф від продажу нафти до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Росіянам наразі активно допомагають утримувати нафтову галузь три країни: Туреччина, Китай та Індія. Принаймні остання вже почала скорочувати обсяги поставок нафти, яка має надійти після 5 грудня. Саме тоді запрацюють нафтові санкції Євросоюзу.

Вантажі з тихоокеанських портів росії досягають китайських терміналів лише за кілька днів, шлях до Туреччини через Чорне море також короткий. Однак поставки до Індії займають кілька тижнів, що наражає їх на більший ризик порушення санкцій до прибуття. Через це два ключових індійських нафтопереробних заводи вже призупинили закупівлю російської нафти.

Потоки до Китаю, Індії та Туреччини досягли піку в червні на рівні 2,2 млн барелів на день. За останні чотири тижні ця цифра знизилася приблизно на 330 тисяч барелів на день.

Тим часом компанії та нафтопереробні заводи поспішають забронювати резервуари для зберігання нафти в Роттердамі найближчими місяцями, очікуючи на скорочення поставок після набрання чинності санкцій ЄС.