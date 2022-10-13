Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель

Міністр фінансів США Джанет Єллен припустила, що ціну на російську нафту можна обмежити до $60 за барель.
Про це повідомляє Reuters.
Під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку Єллен сказала, що протягом останніх 5—7 років росія була готова видобувати та продавати нафту за ціною в діапазоні $60. На думку глави Мінфіну США, така ціна є достатньою, щоб обмежити прибутки росії, і водночас дозволяє зберегти рентабельність видобутку.
Єллен додала, що Сполучені Штати та їхні західні союзники досі обговорюють цінове обмеження. Заступник міністра Уоллі Адеємо заявив на конференції в Нью-Йорку, що росія намагається укладати контракти за цінами, значно нижчими за ціну марки Brent, що є ознакою того, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.
- Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на суму €7 мільярдів і обмеження цін на нафту. Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб і російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.