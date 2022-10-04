Financial Times: Обмеження цін на російську нафту заощадить $160 мільярдів на рік країнам, що розвиваються

План країн «Великої сімки» щодо обмеження ціни на російську нафту може дати $160 мільярдів щорічної економії для 50 найбільших ринків, що розвиваються.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Мінфін США розробив цей аналіз напередодні щорічних зборів МВФ і Світового банку. Високі витрати на енергоносії, спричинені війною росії проти України, будуть центральною темою зустрічі, як один із найважчих тягарів для світової економіки.

Вашингтон наполягає на тому, що схема, яку він відстоює, дозволить обмежити витрати на енергоносії в усьому світі.

Минулого місяця G7 схвалила плани обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Починаючи з грудня це дозволить західним компаніям обслуговувати та страхувати російські нафтові вантажі по всьому світу, звільняючи їх від ембарго ЄС та інших західних країн, якщо продажі будуть нижчі за рівень обмеження. Західні союзники ще не узгодили таке обмеження.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо минулого тижня зазначив, що цей рівень буде «набагато вищим» за собівартість видобутку в росії. Проте на ринку нафти все ще існують сумніви та невизначеність щодо того, наскільки це спрацює на практиці, як такий крок вплине на ринок і як відреагує росія.

Очікують, що дослідження Міністерства фінансів США передадуть зовнішнім партнерам найближчими тижнями.

«Попри значну невизначеність, аналіз Міністерства фінансів показує, що в сукупності виняток з обмеженням ціни може заощадити 50 найбільшим ринкам, що розвиваються (EM) і країнам з низьким рівнем доходу (NIC) близько 160 мільярдів доларів щорічно на витратах на імпорт нафти», — сказав чиновник американського Мінфіну.

«Це означає, що країни мають значний стимул отримати вигоду від цінового ліміту, включаючи таких покупців, як Китай та Індія, і що всі країни, які є чистими імпортерами нафти, виграють від зниження цін на нафту», — додав він.

У Казначействі не уточнили, який рівень цін призведе до такої економії.