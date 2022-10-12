EUоbserver: Санкції ЄС виснажують спроможність росії фінансувати війну

Згідно із внутрішнім звітом Європейської комісії, санкції, запроваджені проти росії, зменшують здатність кремля фінансувати війну, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.

Про це з посиланням на документ пише видання EUоbserver.

Згідно з аналізом Єврокомісії, найбільше санкції ЄС вдарили по енергетичному та банківському секторах росії. Їй вдалося переорієнтувати лише дві третини європейського експорту нафти, яка продається «зі значною знижкою в розмірі близько 25 доларів за барель».

Через різке зростання цін на енергоносії профіцит бюджету росії склав €8 мільярдів у першій половині 2022 року, видобуток російської нафти в серпні знизився на 10%, а газу — на 22% в річному вимірі. Додатково ситуацію посилить нафтове ембарго ЄС, що запрацює в грудні.

Банківський сектор теж постраждав: російські кредитори закрили 670 відділень, а держава має рекапіталізувати банки, що може обійтися у два трильйони рублів. Крім того, міжнародні інвестори майже не зацікавлені в купівлі російських облігацій.

«У результаті комбінованого впливу самої війни і санкцій Росія увійшла в затяжну рецесію, яка може тривати протягом значного періоду. Плани російського міністерства фінансів покрити дефіцит бюджету протягом наступних трьох років за рахунок внутрішніх запозичень не виглядають правдоподібними», — зазначається у звіті.