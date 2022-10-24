ГУР Міноборони: Мобілізованих росіян почали забезпечувати іранськими бронежилетами та шоломами

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що мобілізованих росіян почали забезпечувати іранськими бронежилетами та шоломами. Також там готуються до отримання нової партії іранських дронів.
Про це пише пресслужба ГУР Міноборони.
«Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, зс рф починають використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3 000 одиниць бронезахисту — 1 500 бронежилетів, 1 500 шоломів виробництва Milad (Іран)», — зазначили у відомстві.
Там підкреслюють, що іранська амуніція перебуває на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоті/Валуйки Бєлгородської області).
Також іранська влада планує відправити нову групу радників для допомоги росії у використанні нових дронів — Arash-2. Їхні поставки очікуються найближчим часом.
«Також з Ірану в Джанкой відбула група радників «Корпусу вартових ісламської революції» для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6», — розповіли в ГУР.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів. З моменту першого збиття на території України іранського Shahed-136 Сили протиповітряної оборони знищили 223 таких безпілотники.
- Іран офіційно не визнає передачу росії бойових безпілотників, попри численні підтвердження.
- МЗС України через атаки дронів ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном, а Британія та ЄС запровадили санкції проти виробника дронів і трьох військових високопосадовців.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в українська армія наразі не має засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, але військові шукають вихід із ситуації.
- 18 жовтня Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступ до технологій.