Євросоюз запровадив санкції проти виробника дронів Shahed-136 і трьох іранських військових

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох іранських фізосіб і однієї компанії за постачання росії дронів-камікадзе Shahed-136, якими рф атакує міста України.
Про повідомляється в офіційному журналі ЄС.
Під санкції потрапили начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, відповідальний за логістику в іранському Міноборони Ходжатола Гореїші, і компанія-виробник дронів Shahed Aviation Industries.
Вказано, що Багері курує створення Shahed-136 і відіграє фундаментальну роль в оборонній співпраці Ірану з рф. Він відповідає за продаж цих дронів іншим державам і брав участь у розробці багатоцільових БпЛА Mohajer-6, які також передали росіянам.
Агаджані відповідає за навчання операторів дронів і залучений до схеми постачання цих безпілотників.
Гореїші вів прямі переговори з рф про поставки дронів.
Санкції передбачають замороження їхніх активів на території ЄС, забороняють співпрацювати зі вказаними особами і компанією, а військовим додатково заборонено вʼїжджати на територію ЄС та перетинати її.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.