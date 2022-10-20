Євросоюз запровадив санкції проти виробника дронів Shahed-136 і трьох іранських військових

Європейський Союз запровадив санкції проти трьох іранських фізосіб і однієї компанії за постачання росії дронів-камікадзе Shahed-136, якими рф атакує міста України.

Про повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під санкції потрапили начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, відповідальний за логістику в іранському Міноборони Ходжатола Гореїші, і компанія-виробник дронів Shahed Aviation Industries.

Вказано, що Багері курує створення Shahed-136 і відіграє фундаментальну роль в оборонній співпраці Ірану з рф. Він відповідає за продаж цих дронів іншим державам і брав участь у розробці багатоцільових БпЛА Mohajer-6, які також передали росіянам.

Агаджані відповідає за навчання операторів дронів і залучений до схеми постачання цих безпілотників.

Гореїші вів прямі переговори з рф про поставки дронів.

Санкції передбачають замороження їхніх активів на території ЄС, забороняють співпрацювати зі вказаними особами і компанією, а військовим додатково заборонено вʼїжджати на територію ЄС та перетинати її.